Studie: Viele junge Europäer sehen ihre Zukunft düsterer Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Jugendstudie Viele junge Europäer sehen ihre Zukunft düsterer Von dpa | 15.06.2023, 11:45 Uhr

Die Tui-Stiftung untersucht in ihrer Jugendstudie jährlich die Stimmung junger Leute in mehreren europäischen Ländern. In welche Richtung hat sich die Gemütslage bei den 16- bis 26-Jährigen verändert?