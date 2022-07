Ein junger Mann konsumiert Kokain (gestelltes Foto). Ein sogenanntes Kokstaxi ist in Berlin einem Polizisten in Zivil aufgefallen und samt Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Die Polizei fand 13 abgepackte Kokain-Portionen und 1000 Euro in bar, wie die Polizei am Montag twitterte(zu dpa "«Bist du der, auf den ich warte?» - Kokstaxi gestoppt"). +++ dpa-Bildfunk +++

FOTO: Frank Leonhardt