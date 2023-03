Videoportal Tiktok Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Kinder- und Jugendschutz Tiktok führt neue Sicherheitsfunktionen für Teenager ein Von dpa | 01.03.2023, 12:18 Uhr

Tiktok zieht viele Kinder und Jugendliche so sehr in ihren Bann, dass sie Stunden am Tag in der App verbringen. Nun will der Kurzvideo-Dienst Teenagern und Eltern eine bessere Kontrolle ermöglichen.