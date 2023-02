Familie mit drei Kindern Foto: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down Weniger Obst und Ausflüge? Steigende Preise bringen kinderreiche Familien ans Limit Von dpa | 14.02.2023, 10:45 Uhr

In etwa jeder achten Familie in Deutschland werden drei oder mehr Kinder groß. Wie lebt es sich mit einer Schar an Sprösslingen? Und wie kommen XL-Familien über die Runden, seitdem Lebensmittel und Energie so teuer sind?