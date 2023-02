Sorgerechtsstreit: Kind muss nicht zurück in die Ukraine Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn up-down up-down Familienrecht Sorgerechtsstreit: Kind muss nicht zurück in die Ukraine Von dpa | 24.02.2023, 10:32 Uhr

Normalerweise muss ein entführtes Kind in sein Heimatland zurückgebracht werden. So regelt es ein Haager Übereinkommen. Doch der Krieg in der Ukraine steht der Vorschrift entgegen.