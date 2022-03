Unfall Ehe Schadensersatz Auto Trennung Scheidung FOTO: Arne Dedert Überraschendes Urteil Nach Trennung: Schadenersatz für Alt-Unfall möglich Von dpa | 29.03.2022, 14:56 Uhr | Update vor 2 Std.

Was man in verliebten Phasen einem Partner nachsieht, kann nach dem Beziehungs-Aus neu bewertet werden. Das musste eine Frau feststellen, die für einen Unfall mit dem Wagen des Ex nun zahlen muss.