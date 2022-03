Mehr für das Leben lernen FOTO: Oliver Berg Familie-kind Mehr für das Leben lernen Von dpa | 30.03.2022, 18:22 Uhr | Update vor 9 Min.

Wozu muss ich das eigentlich alles wissen? Diese Frage haben sich so manche Schulkinder schon im Unterricht gestellt. Schließlich gibt es viele Themen in Schulfächer, die nicht so richtig viel mit dem Alltag zu tun haben.