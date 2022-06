ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert Staatsanwaltschaft Essen Keine Absprachen im Kinderentziehungsfall Von dpa | 17.06.2022, 11:05 Uhr

Im Fall der Kindesentziehung nach Paraguay hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Essen nach eigenen Angaben keine Absprachen mit den Anwälten der Elternteile der zehn und elf Jahre alten Kinder getroffen. „Wir haben keine Absprachen mit irgendjemandem getroffen“, sagte Oberstaatsanwältin Anette Milk der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Ich weiß auch nicht, was die Eltern denken oder wann sie nach Deutschland zurückkehren wollen.“ Man müsse abwarten, wie es dann weitergehe.