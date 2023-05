Manche Medikamente für Kinder sind aktuell bundesweit knapp. Einige Apotheken rühren daher selber Fiebersäfte an. Foto: Dejan Dundjerski up-down up-down Medikamenten-Engpässe Kein Fiebersaft in der Apotheke: Welche Alternativen gibt es für mein Kind? Von Anja Bölck | 16.05.2023, 12:18 Uhr

Die Stirn fühlt sich heiß an, der Sohn oder die Tochter hat Fieber. Doch in der Apotheke ist kein Fiebersaft mehr vorrätig – oder nur einer mit Beipackzettel in fremder Sprache. Was nun? Ein Apotheker gibt Ratschläge.