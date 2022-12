Impfung Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Selbstbestimmung Jugendliche darf gegen Willen der Mutter geimpft werden Von dpa | 12.12.2022, 11:59 Uhr

Die Tochter will die Corona-Schutzimpfung, die Mutter ist dagegen - was nun? Die Gerichte haben sich nun schon in zweiter Instanz auf die Seite des Kindes geschlagen.