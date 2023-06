Frauen in Führungsetagen Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Gewollt oder ungewollt Jede fünfte 45- bis 49-Jährige kinderlos Von dpa | 14.06.2023, 17:14 Uhr

In Deutschland ist jede fünfte Frau am Ende ihres gebärfähigen Alters kinderlos. Was sind dafür die Ursachen? Gibt es regionale Unterschiede? Und welchen Einfluss hat der Bildungsgrad?