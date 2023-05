Blumentöpfe personalisieren

Wer Blumen verschenken und diese Aufmerksamkeit noch etwas persönlicher gestalten möchte, kann kreativ werden und einen Blumentopf individualisieren. Egal ob beschreiben, bemalen oder bekleben, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. So kann aus einem schlichten Topf ein zauberhaftes zuhause für Blumen werden.

Blumentöpfe kann man schnell und einfach personalisieren. Foto: iStock/Techa Tungateja

Lesezeichen basteln

Ist die Mutter eine kleine Leseratte, kann man ihr mit einem selbstgemachten Lesezeichen Freude bereiten. Dabei gibt es viele Falt- und Bastelideen, die simpel umzusetzen sind und einmalig aussehen. Dann noch ein neues Buch dazu und fertig ist ein nettes Mitbringsel.

Fotoerinnerung im Glas

Schöne Momente mit der Mama sollten auch in ausgedruckter Form einen Platz finden. Jedoch sind alle Bilderrahmen schon voll? Es gibt schöne Alternativen, wie Bilder in Szene gesetzt werden können. Dafür reichen schon ein leeres Einmachglas, etwas selbstgewählte Deko sowie das ausgedruckte Foto. Dieses wird zusammen mit der Deko in dem Glas verziert und schon ist ein neuer Platz für eine schöne Erinnerung geschaffen.

Müslischale/Tasse personalisieren

Viele haben bestimmt schon einen ganzen Schrank voll Müslischalen und Tassen zu Hause. Eine besondere, selbstbemalte Tasse oder Schale haben aber wohl die Wenigsten. Aus einem schlichten Pott kann mithilfe von Porzellanstiften eine neue Lieblingstasse oder Frühstücksschale gezaubert werden.

Peeling selbstmachen

Etwas Wellness in den eigenen vier Wänden kann ziemlich guttun. Mit dem passenden Peeling für die Haut wird ein schöner Wohlfühlmoment erzeugt. Aus Materialien, wie Salz, Zucker, Kokosöl, Honig, Haferflocken und Kaffeepulver lassen sich in verschiedensten Variationen schöne Peelings herstellen. Die Masse dann in ein kleines Fläschchen abfüllen und schon können sich die Mütter auf den nächsten Wellnessabend freuen.

Peelings in einem kleinen Glas machen sich super als Geschenk. Foto: iStock/Helin Loik-Tomson

Seife selbstmachen

Eine besondere Seife für einen besonderen Menschen herstellen? Das ist gar nicht so kompliziert. Grundlegende Materialien dafür sind eine Kernseife, Öl und Seifenfarbe. Die Kernseife muss zuerst kleingeraspelt und dann im Topf geschmolzen werden. Daraus soll eine cremige Masse entstehen, der Öl und spezielle Farbe hinzufügt wird. Danach die Menge in eine gewünschte Form füllen, abkühlen und erhärten lassen. Es kann zum Teil ein paar Tage dauern, bis die Seife vollständig getrocknet ist.

Kerzen gestalten

Die Mama ist ein kleiner Feuerteufel und liebt Kerzen? Dann sind noch mehr kleine Lichter wohl das ideale Geschenk. Um keine schlichte Kerze, sondern einen außergewöhnlichen Blickfang zu verschenken, hilft es die Wachsmasse zu verzieren. Sei es mit Wachsplatten, Wachsstiften oder getrockneten Blumen - alle Materialien verzaubern die Kerze in eine ganz besondere Lichtquelle.

Beim Gestalten von Kerzen kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Foto: iStock/Olya Smolyak

Karte basteln

Im Internet gibt es unzählige Anregungen und Ideen, wie Karten selbst gebastelt werden können. Ob bemalt, bestickt, beklebt oder besprüht, die Auswahl an Inspirationen ist riesig. Auf die Rückseite dann paar Zeilen aus dem Herzen verewigen und schon werden den Mamas ein paar Freudentränen in die Augen gezaubert.

