Ein Kind betrachtet ein Kostüm mit einer Erwachsenen. Foto: dpa/Christin Klose up-down up-down Umstrittene Verkleidungen Halloween: Warum Eltern mit Kindern über die Kostümwahl sprechen sollte Von dpa | 24.10.2022, 15:11 Uhr | Update vor 54 Min.

Man selbst denkt vielleicht an einen Clown oder an Biene Maja. Doch das Kind möchte lieber ein ganz anderes Kostüm für Halloween. Womöglich sogar eines, das man selbst nicht gut findet. Was tun?