Auswertung Für Ukraine so viele Spenden wie nie in Deutschland Von dpa | 16.11.2022, 14:45 Uhr

862 Millionen Euro - noch nie haben Menschen in Deutschland so viel gespendet wie für die Betroffenen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Schon im März wurde damit gerechnet.