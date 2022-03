Als Mann im Frauen-Beruf Hebamme FOTO: Friso Gentsch Berufe Expertin: Zu wenig Hebammen und fast keine Männer Von dpa | 06.03.2022, 10:03 Uhr | Update vor 59 Min.

Mit der bundesweiten Akademisierung des Hebammenberufs steigt die Zahl der Studienangebote weiter. Die Reform - Umstellung von einer Ausbildung an Hebammenschulen auf ein Bachelorstudium mit hohem Praxisanteil - sei „längst überfällig“ gewesen, sagte Wissenschaftlerin Cornelia Schwenger-Fink der Deutschen Presse-Agentur. Es fehle deutschlandweit an Hebammen, so dass manche Kreißsäle vorübergehend abgemeldet oder - besonders in kleinen Häusern - ganz geschlossen werden müssten. Um die Lage der Hebammen und der Geburtshilfe zu verbessern, seien weitere Schritte nötig, mahnte die Expertin von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Hannover.