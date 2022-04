Dürfen bunte Eierschalen auf den Kompost? FOTO: Christin Klose Recycling Dürfen bunte Eierschalen auf den Kompost? Von dpa | 12.04.2022, 00:39 Uhr | Update vor 11 Min.

Eier können auf den Komposthaufen. Aber was ist eigentlich den gefärbten Schalen der Ostereier? Kann man die einfach in der Biotonne entsorgen? Und was ist mit Butterpapier?