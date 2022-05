ILLUSTRATION - Familien mit mehr als zwei Kindern dürften vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts profitieren. Foto: Ingo Wagner/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet FOTO: Ingo Wagner Familie-kind Anzahl der Kinder ist entscheidend Von dpa | 25.05.2022, 13:58 Uhr

Hurra! Familien mit vielen Kindern können sich über dieses Urteil freuen. Denn die Richter vom Verfassungsgericht in der Stadt Karlsruhe haben entschieden: Familien mit zwei oder mehr Kindern müssen künftig weniger Geld an die Pflegeversicherung zahlen. So bleibt etwas mehr im Geldbeutel übrig!