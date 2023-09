Man kommt für das Essen und bleibt für das Ambiente - die Genusshöfe haben sich das “Genuss” in ihrem Namen ganz klar verdient. Mit einer Auswahl, die mit Qualität und Regionalität überzeugt. Vor Ort wird eigener Kaffee geröstet, Gin destilliert, Schokolade conchiert und eine Vielfalt an Backwaren von Hand zubereitet. Dieser Zusammenschluss von exklusiven und qualitativ hochwertigen Angeboten bietet die passenden Leckerbissen, um die besondere Atmosphäre der Höfe zu genießen.

Neben einem reichhaltigen Frühstück, einer leckeren Auswahl für den Mittagstisch und Kaffee & Kuchen gibt es noch mehr zu erleben, denn die Backstube bietet Entertainment vor Ort: Durch die gläsernen Wände können Genießer dem Bäckermeister bei der Arbeit zuschauen. Die Gäste können Backwaren genießen, die frisch vor den eigenen Augen zubereitet wurden. Das Thema der „Transparenz” zieht sich durch das gesamte Angebot der Genusshöfe. Ob es darum geht, wo genau die Kaffeebohnen herkommen, wie der Gin entsteht oder welches Mehl in den Schneggen landet - Geheimnisse gibt es hier nicht.

Frühstück

Wer leidenschaftlich gern frühstückt, kommt bei den Genusshöfen voll auf seine Kosten. Mit Klassikern wie der Avocado-Stulle, süßen Bananen-Walnuss-Pancakes und einer Variation von “Frühstücksbrettern”, bleiben hier keine Wünsche offen. Jeden Samstag und am ersten Sonntag des Monats gibt es außerdem ein Frühstücksbuffet. Bei all den Leckereien ist es schließlich unmöglich, sich zu entscheiden. Deshalb heißt es: Teller in die Hand und alles einmal ausprobieren. Es lohnt sich, vorher einen Tisch zu reservieren. Das geht ganz einfach online über die Website.

Mittagstisch

Für die Mittagspause noch nichts vor? Die Genusshöfe bieten die Lösung: Der Mittagstisch. Unter der Woche gibt es jeden Tag zwischen 12:00 und 14:30 Uhr die Wahl zwischen leckeren und reichhaltigen Gerichten, die perfekt in die Mittagspause passen. Dabei gibt es natürlich auch zahlreiche vegetarische und vegane Optionen. Zum Beispiel das Gemüsecurry mit Kichererbsen und Basmatireis oder Flammkuchen mit Birne, Brie, Zwiebel und Walnuss. Aber auch die klassische Currywurst und Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat dürfen nicht fehlen.

Ob für ganz besondere Tage oder die Pause zwischendurch: Die Genusshöfe sind immer die richtige Adresse.