Viel Glück und Eigeninitiative Wie sich Isabel Monsees ihren Model-Traum erfüllte Von dpa | 09.09.2022, 10:08 Uhr

New York, London, Mailand und dann Paris - so sieht der Reiseplan von Isabel Monsees in diesem Jahr aus. Nach einem schweren Start in der Pandemie läuft das Model aus Buxtehude nun für die großen Labels.