Ausbildung für Pflegeberufe FOTO: Christin Klose Berufswahl Wie schulische Ausbildungen geregelt sind Von dpa | 09.03.2022, 05:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach der Schule wieder an die Schule? Eine ganze Reihe an Berufsausbildungen findet nicht im Betrieb, sondern an Fachschulen statt. Das bringt Besonderheiten und viele uneinheitliche Regeln mit sich.