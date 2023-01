Landarzt Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Landärzte gesucht Wie Medizinstudenten die Arbeit auf dem Land kennenlernen Von dpa | 09.01.2023, 11:34 Uhr

In den kommenden Jahren geht eine große Zahl an Hausärzten in den Ruhestand. Viele niedergelassene Hausärzte suchen einen Nachfolger oder die Praxen stehen schon leer. Ein Modellprojekt soll die Arztversorgung auf dem Land sichern.