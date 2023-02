Kündigung in der Probezeit Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Kopf hoch Wie man mit einer Kündigung in der Probezeit umgeht Von dpa | 16.02.2023, 04:33 Uhr

Oft ahnt man es vielleicht schon: Es läuft nicht rund. Manchmal kommt eine Kündigung in der Probezeit aber auch überraschend. In beiden Fällen heißt es: Krönchen richten, nach vorne schauen. So geht's.