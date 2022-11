Beschäftigte Gehalt Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn up-down up-down Marktwert ermitteln Wie Beschäftigte an ein faires Gehalt kommen Von dpa | 30.11.2022, 17:11 Uhr

Transparente Gehälter gibt es in Deutschland nur in wenigen Unternehmen. Da kann unter Beschäftigten schnell das Gefühl entstehen, unfair bezahlt zu werden. Woher weiß man, ob was dran ist?