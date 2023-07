ChatGPT-Nutzungssituation Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn up-down up-down Studium mit KI Wenn Künstliche Intelligenz die Uni-Hausarbeit schreibt Von dpa | 17.07.2023, 14:26 Uhr | Update vor 21 Min.

Grübeln und Recherche ade - werden ab jetzt die Hausarbeiten an der Uni mit Künstlicher Intelligenz geschrieben? Was möglich und erlaubt ist und was nicht.