Wenn Kollegen Schwurbeleien und Verschwörungstheorien verbreiten, ist bei einer Konfrontation Fingerspitzengefühl gefragt. Symbolfoto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Erfundene Wahrheiten Was tun, wenn Kollegen plötzlich Verschwörungstheorien verbreiten? Von dpa | 13.04.2023, 11:34 Uhr

Was haben Bill Gates, das Corona-Virus und die Mondlandung gemeinsam? Sie sind alle Teil weit verbreiteter Verschwörungsmythen. Wenn solch abstruse Ideen auch am Arbeitsplatz kursieren, können diese das Verhältnis unter Kollegen belasten. So sollten Sie damit umgehen.