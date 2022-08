Katrin Fischer im Homeoffice Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn up-down up-down Durchsetzungsvermögen gefragt Was macht eigentlich eine Wirtschaftsprüferin? Von dpa | 30.08.2022, 04:49 Uhr

Eine staubtrockene Materie, extrem zahlenlastig: Dieses Klischee haftet dem Beruf von Wirtschaftsprüfern an. Was an den Vorurteilen dran ist, verrät Wirtschaftsprüferin Katrin Fischer im Job-Protokoll.