Thorsten Becker Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn up-down up-down Job-Protokoll Was macht eigentlich ein Berufsbetreuer? Von dpa | 25.04.2023, 04:48 Uhr

Berufsbetreuer unterstützen Menschen mit Einschränkungen in deren rechtlichen Angelegenheiten. Was das im Joballtag bedeutet, wie der Weg in den Beruf aussieht - und wo die Herausforderungen liegen.