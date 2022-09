Was ist in Sachen Nebenjob erlaubt? Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn up-down up-down Kellnern nach der Arbeit Was ist in Sachen Nebenjob erlaubt? Von dpa | 23.09.2022, 04:18 Uhr

Ein Nebenjob lohnt in mancher Hinsicht: Um etwas mehr Geld in der Tasche zu haben oder mal was ganz anderes zu machen. Experten erklären, was für die Arbeit neben dem „richtigen“ Job gilt.