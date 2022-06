ARCHIV - Nach einer neuen Studie bekleiden Ostdeutsche selbst in Ostdeutschland nur gut ein Viertel der Spitzenposten in Politik, Wirtschaft, Justiz oder Universitäten. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg Ohne „Vitamin B“ Warum Ostdeutsche in Topjobs fehlen Von dpa | 08.06.2022, 16:28 Uhr

Nach dem Umbruch in der DDR schickte der Westen Beamte und Manager mit „Buschzulage“ in den Osten. Bis heute finden sich wenige Ostdeutsche in den Chefetagen. Braucht Deutschland eine „Ostquote“?