Als modernes Familienunternehmen mit über 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zwölf Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und Belgien, ist die VIRO Group seit November 2020 am deutschen Hauptsitz in Dissen am Teutoburger Wald vertreten. Der Neubau mit bester und modernster Ausstattung ist nicht nur Aushängeschild der deutschen VIRO Gesellschaften, sondern verzeichnet auch einen anhaltenden Personalzuwachs, Tendenz steigend.