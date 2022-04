ILLUSTRATION - Die Technologie verändert sich auch in Zahnarztpraxen: Aus diesem Grund wurde die Ausbildung für Zahnmedizinische Fachangestellte modernisiert. Foto: Christin Klose/dpa-tmn FOTO: Christin Klose Ab August Update für Ausbildung für Zahnmedizinische Fachangestellte Von dpa | 28.04.2022, 15:21 Uhr

Die Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten zählt zu den am stärksten nachgefragten dualen Ausbildungsberufen in Deutschland. Zum August wird die Ausbildungsordnung aufgefrischt. Was ist neu?