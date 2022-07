Staatssekretär Jürgen Ude (l-r), Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD), und Rektor Jens Strackeljan haben für das Automotive-Forschungszentrum «CMD» der Uni Magdeburg den Grundstein gelegt. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Peter Gercke up-down up-down Grundsteinlegung Uni Magdeburg bekommt neues Forschungszentrum für Antriebe Von dpa | 15.07.2022, 17:39 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Automobilindustrie wird sich auch angesichts des geplanten Verbots für Verbrenner wandeln. Doch wie können nachhaltige Antriebsformen in Zukunft schneller und besser entwickelt werden? Die Uni Magdeburg will das ab 2023 in einem Forschungszentrum begleiten.