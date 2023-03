Frauen im Meeting mit Flipchart und Laptop Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn up-down up-down Clevere Agenda Themen an den Rand setzen: Wie Sie Meetings besser planen Von dpa | 07.03.2023, 17:05 Uhr

Manchmal reiht sich im Arbeitsalltag Meeting an Meeting. Doch was tun, wenn daneben die Zeit für die Vorbereitung knapp wird - oder sogar für die Arbeit an sich?