Geschäftsmails Smileys Stil: In Geschäftsmails auf Smileys verzichten Von dpa | 17.01.2023, 17:39 Uhr

Im Arbeitsalltag fliegen E-Mails oft schnell hin und her. Doch wer Angebote, Zusagen und Co. per Geschäftsmail statt klassischem Geschäftsbrief verschickt, sollte nicht zu locker schreiben.