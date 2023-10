Fragen aus dem Arbeitsrecht Schichtarbeit: Bis wann muss der Dienstplan erstellt werden? Von dpa | 20.10.2023, 11:12 Uhr | Update vor 26 Min. Nachts im Dienst Foto: Henning Kaiser/dpa/dpa-tmn up-down up-down

Ob als Aushang, per E-Mail oder über eine App: Dienstpläne gehören in manchen Jobs dazu. Doch nicht nur wie, auch wann sie einsehbar sind, kann variieren. Was erlaubt ist und was nicht.