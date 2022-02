Regionaler Feiertag FOTO: Christin Klose Gut zu wissen Regionaler Feiertag: Wo haben Arbeitnehmer frei? Von dpa | 21.02.2022, 05:04 Uhr | Update vor 7 Std.

Ob Weltfrauentag, Fronleichnam oder Allerheiligen: Nicht alle Feiertage in Deutschland gelten bundesweit. Bei der Frage, wer an dem Tag frei hat, kommt es auf einen ganz bestimmten Faktor an.