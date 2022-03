Reallohnverlust FOTO: Arno Burgi Statistik Reallohnverluste das zweite Jahr in Folge Von dpa | 24.03.2022, 14:20 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Freude über steigende Löhne dürfte sich bei den Beschäftigten in Deutschland in Grenzen halten. Denn auch die Verbraucherpreise ziehen seit mehreren Monaten kräftig an. Das Statistische Bundesamt stellt nun erneut einen Reallohnverlust fest.