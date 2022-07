ARCHIV - Wer noch keine Wohnung hat, sollte besser gleich Zuhause bleiben. In Amsterdam ist die Wohnungsnot so groß, dass die Universität bereits ihren Studierenden dazu rät. Foto: Jerry Lampen/ANP/dpa FOTO: Jerry Lampen up-down up-down Wohnungsnot in Amsterdam Rat an ausländische Studenten: Kein Zimmer - Kein Studium Von dpa | 25.07.2022, 15:09 Uhr

Für den Master oder nur für ein Semester in die Niederlande: Für viele Studenten scheint das besonders attraktiv. Doch die Wohnungsnot in den Großstädten spitzt sich weiter zu. Nun richten sich die Universitäten mit einem Appell an die Studierenden.