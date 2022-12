Hörsaal Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Hochschulen Professuren 2021 nur zu 27 Prozent von Frauen besetzt Von dpa | 22.12.2022, 13:11 Uhr

Unter den Studienanfängern und Absolventen stellen sie die Mehrheit. Doch in der Professorenschaft sind Frauen noch immer deutlich in der Minderheit. Was die Zahlen des Statistischen Bundesamtes außerdem zeigen.