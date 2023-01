Dürfen Beschäftigte am Arbeitsplatz private Dokumente drucken? Symbolfoto: dpa/Franziska Gabbert up-down up-down Arbeitsrecht Private Dokumente am Arbeitsplatz ausdrucken: Ist das erlaubt? Von dpa | 30.01.2023, 11:40 Uhr

Schnell mal ein privates Schreiben in der Arbeit auszudrucken kann doch nicht so schlimm sein – oder doch? Ein Fachanwalt für Arbeitsrecht erklärt, was dagegen spricht und welche Konsequenzen das Drucken im Büro für Arbeitnehmende haben kann.