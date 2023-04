Neu im Job Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn up-down up-down Stellenwechsel Neuer Job: Guten Tag, ich arbeite jetzt hier Von dpa | 27.04.2023, 05:03 Uhr

Siezen oder Duzen, wer ist wofür zuständig und was soll ich hier eigentlich machen? Neuanfänge sind belastend. Vorbereitung ist deshalb das A und O. So starten Sie gut in den ersten Arbeitstag.