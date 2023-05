Neue Bürowelten Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn up-down up-down Von der Büroklammer zur Cloud Neue Arbeitswelt: Das Büro verändert sich im Turbo-Modus Von dpa | 29.05.2023, 05:02 Uhr

Büroklammern, Tacker oder Karteikästen - für junge Arbeitsforscherinnen ist das „alles so 80er“. Die Digitalisierung der Bürowelten startet in vielen Branchen jetzt richtig durch. Was kommt da auf Millionen von Angestellten zu?