ARCHIV - Katrin Gensecke (SPD) setzt sich als Landtagsabgeordnete besonders für Menschen mit Behinderungen ein. Sie leidet selbst an Multiple Sklerose. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Der mühsame Weg nach oben Mit Schwerbehinderung in die Politik Von dpa | 01.08.2022, 11:30 Uhr

Katrin Gensecke setzt sich als Landtagsabgeordnete besonders für Menschen mit Behinderungen ein. Sie leidet selbst an Multiple Sklerose. Einblick in den Alltag einer Frau, die in der Politik für eine Welt mit weniger Barrieren kämpft.