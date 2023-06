Die rund 21 Millionen Rentner im Land bekommen ab Juli mehr Geld. Mit der jährlichen Rentenanpassung steigen die Altersbezüge im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Foto: dpa/Jan Woitas up-down up-down Nach Ost-West-Angleichung Mehr Geld ab 1. Juli: Was sich jetzt für Rentner ändert Von 14.10 | 28.06.2023, 16:45 Uhr

Mit dem Juli steigen auch in diesem Jahr wieder die Renten. Die Erhöhung fällt relativ deutlich aus, wie bereits im vergangenen Jahr. Außerdem wird der sogenannte Rentenwert im Osten an den im Westen angeglichen. Was bedeutet das und wie wirkt sich das konkret aus?