Mehrere Geldscheine stecken in einer Börse Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn up-down up-down Umfrage Mehr Gehalt vor allem durch Tarifverhandlungen Von dpa | 13.04.2023, 11:30 Uhr

In Zeiten von Fachkräftemangel haben Arbeitnehmer gute Karten, was den Lohn angeht. Wenn es mehr Geld gibt, liegt das laut einer Umfrage allerdings nur bedingt an individuellen Gehaltsverhandlungen.