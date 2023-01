Frauen in Topetagen Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down „Es tut sich etwas“ Mehr Frauen in den Vorständen börsennotierter Topunternehmen Von dpa | 05.01.2023, 10:45 Uhr

Immer mehr Frauen schaffen es in den Vorstand börsennotierter Topunternehmen in Deutschland. Einer Studie zufolge geht der Wandel allerdings nur langsam voran. Ganz an der Spitze sind Managerinnen weiterhin eine Ausnahme.