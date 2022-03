Tim Dudeck steht in seinem Arbeitsanzug vor der Fertigungshalle. Mit einem freundlichen „Moin“ begrüßt er seine Kolleginnen und Kollegen. Die Stimmung ist gut. Erstmal ein gemeinsamer Kaffee, dann an die Maschinen. Sie stehen direkt am Eingang der neuesten Halle und sind die ersten beiden von 20 in diesem Bereich. Zusätzlich gibt es mehr als 25 weitere Bearbeitungszentren bei ROSEN in Lingen . Vor allem Maschinen der Hersteller DMG und Hermle sind hier zu finden.

In dieser Woche hat der 28-Jährige Frühschicht. Heute wird er die Arbeit der Maschinen überprüfen, die in der Nacht selbstständig gelaufen sind, neue Rohmaterialien bestellen, Programme einfahren und Bauteile fräsen. Seinen Job als Zerspanungsmechaniker bei der ROSEN Gruppe macht der gebürtige Hörsteler gern. Schon seit 2020 ist er in dem Lingener Unternehmen aktiv.

„Ein Freund hat mir von der über 220 Personen starken Mechanikfertigung erzählt und mich neugierig gemacht“, sagt Tim. Dabei hätten ihn die Anforderungen zuerst aber ein wenig abgeschreckt: „Ich konnte dreiachsig fräsen und spreche ‚nur‘ Schulenglisch. Bei ROSEN sind aber fünf Achsen und komplexe Bauteile Pflicht; plus die Angst vor dem Englischsprechen in so einem internationalen Unternehmen“ Respekt hatte Tim allemal, doch seine Ängste wurden ihm bereits im ersten Bewerbungsgespräch genommen.

Für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine schult ROSEN neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgiebig und bietet ihnen Raum, sich zu entwickeln. Foto: ROSEN Gruppe

Neben einem ausführlichen Onboarding bekam Tim in den ersten vier Wochen einen festen Ansprechpartner zur Seite gestellt. Dieser zeigte ihm alle wichtigen Bereiche, erklärte den Maschinenpark, der zu den besten Deutschlands zählt, und schulte ihn, damit er den Umgang mit fünf Achsen erlernen konnte. Tim merkte schnell, dass ROSEN zwar mit der neuesten und besten Ausstattung arbeitet und viel Wert auf das Können seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legt, ihnen trotzdem großen Spielraum und viel Unterstützung bietet, andere Fräsmethoden zu erlernen, neue Maschinen zu bedienen und sich in fremde Bereiche einzuarbeiten.

Und die (Fremd-)sprachen? „Ich brauche in meinem Arbeitsalltag wirklich zwei Sprachen: Deutsch und meine Programmiersprache für die Fräszentren. Manche Namen oder Programmieranteile sind zwar auf Englisch, aber im Arbeitsalltag muss ich in meinem Bereich kaum Englisch sprechen können“, stellt Tim klar. Wer Lust hat, kann sich natürlich jederzeit weiterbilden. ROSEN bietet dafür beispielsweise Sprachkurse an. Eine Verpflichtung gibt es jedoch nicht.