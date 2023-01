Deutsches Schulbarometer Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Schulbarometer Lehrermangel mit Abstand größtes Problem an Schulen Von dpa | 18.01.2023, 10:36 Uhr

Schlechte Ausstattung und schleppende Digitalisierung sind nur ein paar Probleme, an dem viele Schulen leiden. Am gravierendsten ist laut Experten der Mangel an Personal.