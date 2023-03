Nutzer tippt auf Laptoptastatur Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Uni Magdeburg Last-Minute-Wissen: Hilfe fürs Mathe-Abi per Zoom Von dpa | 24.03.2023, 14:45 Uhr

Dass Mathe nicht nur ein notwendiges Übel ist, sondern total spannend in der Anwendung sein kann, will die Uni Magdeburg Schülern und Schülerinnen in einem Vorbereitungskurs aufs Mathe-Abi zeigen.