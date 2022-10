Quiet Quitting Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Tiktok-Phänomen Krempelt Quiet Quitting den Arbeitsmarkt um? Von dpa | 31.10.2022, 12:04 Uhr

In vielen Unternehmen gehören Überstunden noch immer zum guten Ton. Geht es nach einem Tiktok-Trend, ist das bald Vergangenheit. Viele junge Menschen fordern mehr Grenzen zum Privaten. Doch kann das in einer Zeit funktionieren, in der Millionen Fachkräfte fehlen?